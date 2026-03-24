Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 25 de Marzo de 2026: Seguirán las Lluvias y el Calor en el País
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional
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Para este miércoles 25 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas.
También se esperan lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
Simultáneamente, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y originará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Sonora.
- De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán.
Clima en el Valle de México
Por la mañana se pronostica, cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco.
Por la tarde, habrá ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
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Con información de Conagua
ICM