Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 4 de Marzo de 2026: Habrá Lluvia, Viento, Frío y Onda de Calor

Para este miércoles 4 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el norte, centro y sureste del territorio nacional.

Esto incluye a la península de Yucatán y el Valle de México, además del occidente, sur y oriente del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Por otra parte, habrá viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Video: Línea Seca Provocará Tolvaneras en el Norte e Ingreso de Humedad Dejará Lluvias en al Menos 13 Estados

A su vez, en horas de la noche y primeras horas del jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del territorio mexicano, lo que generará un descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dicha región.

Finalmente, continuará la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Querétaro.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM