Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 7 de Enero 2026: Prevalecerá el Ambiente Frío y Lluvioso

Para este miércoles 7 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias con intervalos de chubascos y rachas fuertes de viento en el noroeste del país, lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, y caída de aguanieve o nieve en zonas de los estados mencionados.

Al mismo tiempo, una línea seca sobre Coahuila, ocasionará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste del territorio mexicano.

Finalmente, se mantendrá cielo despejado o poco nuboso y escasa probabilidad de lluvia sobre gran parte del país; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Video: Frente Frio 27 Generará Bajas Temperaturas y Rachas de Viento de Hasta 50 Kilómetros por Hora

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Tamaulipas, Nayarit, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas (istmo)

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Historias recomendadas

Con información de Conagua

ICM