Pronóstico del Tiempo SÁBADO 14 de Marzo de 2026: ¿Dónde Habrá Lluvias y Chubascos?

Para este sábado 14 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México.

Habrá lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por la tarde, se esperan vientos fuertes de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, y rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua; todas con posibles tolvaneras.

Video: Lluvias y Fuertes Vientos en 21 Entidades por Frente Frío Número 40

Simultáneamente, se pronostica viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

Lluvia en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Estado de México.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región, y ambiente muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

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Con información de Conagua

ICM