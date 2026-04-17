Pronóstico del Tiempo SÁBADO 18 de Abril 2026: 29 Estados Tendrán Temperaturas Arriba de 30 °C

Para este sábado 18 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo en el noreste del país.

Se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte, noreste y este), Nuevo León (norte y centro) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al frente, generará descenso de temperatura durante la noche en el norte y noreste de México.

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Por otra parte, habrá lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas, así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur); finalizando en Oaxaca.

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte, centro y sur) y Tamaulipas (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y este), San Luis Potosí (norte y centro) y Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo despejado y ambiente templado en el Valle de México, fresco a frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado; sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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Con información de Conagua

ICM