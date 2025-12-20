Pronóstico del Tiempo SÁBADO 20 de Diciembre 2025: Seguirán las Lluvias en el Sureste Mexicano

Para este sábado 20 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantengan las lluvias y los chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sureste).

Asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; velocidades que disminuirán en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el noroeste mexicano y propiciará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional, así como el incremento de las temperaturas máximas en esas regiones.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (costa), Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima (costa), Michoacán (costa), Guerrero (costa), Oaxaca (costa) y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas con bancos de niebla y bruma.

Por la tarde ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

