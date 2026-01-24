Pronóstico del Tiempo SÁBADO 24 de Enero 2026: Ambiente Gélido y Lluvias Azotarán el País

Para este sábado 24 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la tercera tormenta invernal y el frente núm. 31 recorrerán el noroeste de México, en interacción con el frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico sobre el norte y noreste del país, además de un río atmosférico.

La conjunción de estos fenómenos climáticos mantendrán temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Durango.

Además, se pronostica caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila; además de lluvia engelante en Zacatecas. Se prevé que el frente frío núm. 31 se disipe en el transcurso de la tarde.

Video: Alerta Máxima en Canadá, EUA y México: Tormenta Invernal Afectará a 250 Millones de Personas

Por su parte, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente del país, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit. Mientras que, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Coahuila y Nayarit.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvia engelante, por la noche: Zacatecas.

Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima en el Valle de México

Durante el día, cielo parcialmente nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con heladas en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM