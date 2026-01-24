Pronóstico del Tiempo SÁBADO 24 de Enero 2026: Ambiente Gélido y Lluvias Azotarán el País
N+
Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México
COMPARTE:
Para este sábado 24 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la tercera tormenta invernal y el frente núm. 31 recorrerán el noroeste de México, en interacción con el frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico sobre el norte y noreste del país, además de un río atmosférico.
La conjunción de estos fenómenos climáticos mantendrán temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Durango.
Además, se pronostica caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila; además de lluvia engelante en Zacatecas. Se prevé que el frente frío núm. 31 se disipe en el transcurso de la tarde.
Por su parte, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente del país, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit. Mientras que, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país.
Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.
Lluvias en el país
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Coahuila y Nayarit.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.
- Lluvia engelante, por la noche: Zacatecas.
- Posible caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.
Clima en el Valle de México
Durante el día, cielo parcialmente nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con heladas en zonas altas.
Por la tarde, ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C.
Historias recomendadas:
- La Peor Tormenta Invernal en Décadas Se Avecina sobre EUA y Puede Ser ‘Catastrófica’
- Por Mal Clima, Posponen Escalada sin Cuerdas de Alex Honnold al Rascacielos Taipei 101 en Taiwán
- ¿Raphael Veiga al América? Esto Sabemos Sobre el Fichaje del Futbolista Brasileño
Con información de Conagua
ICM