Pronóstico del Tiempo SÁBADO 28 de Febrero de 2026: Hará Calor en Todo del País

Para este sábado 28 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y occidente, así como cálido a caluroso en el resto del país.

Prevalecerá la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). Sin embargo, para Baja California Sur finalizará este día.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Jalisco, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Campeche.

Video: Llega Primera Onda de Calor al País: Afectará a Estados del Centro y Sur de México

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Chihuahua (oeste), Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo despejado durante la mañana. Ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido, probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM