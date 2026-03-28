Pronóstico del Tiempo SÁBADO 28 de Marzo de 2026: Se Esperan Lluvias y Chubascos
N+
A pesar de que se esperan precipitaciones en gran parte del país, en estados como Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y Guerrero se esperan temperaturas de hasta 45 °C
COMPARTE:
Para este sábado 28 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en el noreste del territorio nacional
Las autoridades señalaron que se espera un descenso de temperatura en zonas del norte, noreste, oriente y centro del territorio mexicano.
Así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 40 a 60 km/h en el litoral del golfo de México y península de Yucatán.
Por otra parte, habrá chubascos y lluvias fuertes en el oriente del país y la península de Yucatán, con puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico sobre el occidente del país originará lluvias con chubascos en dicha región.
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Puebla, Campeche y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos. Tlaxcala y Yucatán.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa, Durango (noroeste), Nayarit y Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California, Chihuahua (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Jalisco y Veracruz.
Clima en el Valle de México
Se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.
Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y con posibles descargas eléctricas en el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Historias recomendadas:
- Sheinbaum Regalará 25 Boletos Dobles para Partido de México vs Portugal; Así Participas
- Rescate de Mineros en El Rosario, Sinaloa: Falla Crítica, el Origen del Derrumbe de Mina
- ¿Qué Pasó en la FES Cuautitlán? Mujer Muere al Interior de Instalaciones de la UNAM en Edomex
Con información de N+
ICM