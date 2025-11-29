Pronóstico del Tiempo SÁBADO 29 de Noviembre de 2025: Entrará Un Nuevo Frente Frío

Para este sábado 29 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente de muy frío a gélido con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y Mesa Central.

De igual forma, persistirá el viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Video: "Hay Muchos Derrumbes": Intensas Lluvias Provocan Nuevas Afectaciones en la Sierra Hidalguense

Canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en el noreste, occidente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste del país durante la tarde-noche e interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León, así como vientos fuertes en las citadas regiones, con posibles torbellinos en el norte de Coahuila.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Durango (oeste), Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM