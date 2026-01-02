Pronóstico del Tiempo SÁBADO 3 de Enero de 2026: Se Prevé Frío, Heladas y Lluvias en el País
N+
Las autoridades esperan para este sábado la entrada de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México y uno más sobre el noroeste del territorio nacional
COMPARTE:
Para este sábado 3 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.
Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del país.
Se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
A su vez, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones.
Durante la noche, un segundo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en Baja California, además de vientos con rachas fuertes.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Querétaro (noreste), Hidalgo (norte y noreste), Veracruz (norte) y Chiapas (istmo).
Temperaturas mínimas
- De -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango.
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, por la mañana ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Historias recomendadas:
- Nacen 4 Pandas con el Pelaje Gris en China; Te Decimos Por Qué Tienen Este Peculiar Color
- Usuarios de X Usan Grok para Quitar Ropa a Mujeres, ¿Es Delito en México con la Ley Olimpia?
- ¿Cuál es la Correcta? Estas son las Definiciones y Diferencias Entre Sismo y Terremoto
Con información de Conagua
ICM