Pronóstico del Tiempo SÁBADO 3 de Enero de 2026: Se Prevé Frío, Heladas y Lluvias en el País

Para este sábado 3 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del país.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando descenso de la temperatura y vientos fuertes en dichas regiones.

Durante la noche, un segundo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias y chubascos en Baja California, además de vientos con rachas fuertes.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Querétaro (noreste), Hidalgo (norte y noreste), Veracruz (norte) y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango.

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, por la mañana ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

