Pronóstico del Tiempo SÁBADO 4 de Octubre de 2025: No Pararán las Lluvias en el País

Este sábado 4 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero.

Se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Distintos fenómenos ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en el Valle de México.

El frente frío núm. 5 extendido sobre el noroeste y norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Finalmente, una nueva onda tropical (núm.36) se aproximará a la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (oeste), Guerrero (costa, este y oeste), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (centro y sur), Chihuahua (suroeste), Nayarit y Sinaloa.

De 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

