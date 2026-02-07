Pronóstico del Tiempo SÁBADO 7 de Febrero de 2026: Se Esperan Lluvias, Viento y Frío

Para este sábado 7 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noroeste del territorio nacional.

Simultáneamente, existirán condiciones para la caída de nieve y aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente y sur de México.

Video: Se Espera Un Leve Aumento de las Temperaturas en Gran Parte del País; Habrá Fuertes Vientos y Lluvias

Asimismo, continuará el viento de componente norte con rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, se espera un gradual incremento de las temperaturas diurnas en la mayor parte de la República Mexicana.

Sin embargo, prevalecerán temperaturas frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central durante las noches y mañanas por enfriamiento radiativo.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Guerrero, Puebla (suroeste) y Oaxaca (costa e istmo).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango (oeste), Morelos (sur) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México; sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM