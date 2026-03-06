Pronóstico del Tiempo SÁBADO 7 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este sábado 7 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, se prevén condiciones para la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de dichos estados.

Se mantendrá el ambiente frío por la mañana y gélido en sierras de Chihuahua y Durango, vientos con rachas fuertes y lluvias aisladas en el noroeste.

Por otra parte, a partir de la tarde, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

Habrá lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Oaxaca (istmo).

De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Al amanecer, cielo despejado y ambiente frío a fresco; muy frío en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

