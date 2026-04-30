Pronóstico del Tiempo VIERNES 1 de Mayo de 2026: Seguirá el Ambiente Caluroso en el País

Para este 1 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

La onda de calor continuará en 20 entidades del territorio nacional, finalizando a partir de este día en Aguascalientes y Nayarit.

A su vez, el frente frío núm. 48 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, y en interacción con otros fenómenos, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones.

Video: Pronóstico del Tiempo: Calor Dará Un Poco de Tregua Gracias a los Efectos del Frente Frío 48

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (norte y oeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (centro)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste).

De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (suroeste), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (noroeste), Tamaulipas (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz (centro), Tabasco (este), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas del Estado de México y Tlaxcala.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, habrá condiciones de cielo con nubes dispersas, ambiente templado y bruma en la región.

Por la tarde, se espera ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas con descargas eléctricas en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

Por otra parte, prevalecerá la onda de calor en Ciudad de México y Estado de México (norte y suroeste).

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Con información de Conagua

ICM