Pronóstico del Tiempo VIERNES 10 de Octubre de 2025: Raymond Mantendrá el Temporal de Lluvia

Para este viernes 10 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la tormenta tropical Raymond se desplazará frente a las costas del Pacífico central mexicano y generará lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (suroeste).

Sus efectos también generarán lluvias muy fuertes en Nayarit y se prevén rachas de viento de 70 a 90 km/h con oleaje de 4 a 5 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, y rachas de viento de 40 a 60 km/h con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Nayarit y Guerrero (oeste).

A su vez, se prevé que Priscilla se degrade ciclón postropical frente a la costa oeste de Baja California Sur, pero mantendrá los vientos y lluvias fuertes en dicha entidad, además de oleaje elevado en zonas costeras.

Finalmente, se mantendrá el temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la mencionada península y el centro del país.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sonora y Sinaloa.

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Continuará el cielo nublado en la región. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; ambas con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

ICM