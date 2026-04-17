Pronóstico del Tiempo VIERNES 17 de Abril de 2026: ¿Dónde Lloverá con Intensidad?

Para este viernes 17 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas.

Además, se prevén rachas fuertes de viento sobre entidades del norte del país, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

A su vez, habrá lluvias puntuales fuertes en Chiapas (costa), chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; y con descargas eléctricas en el occidente y centro del territorio nacional.

Seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, además se mantendrá la onda de calor en Jalisco (oeste, centro y sur), Michoacán (centro y oeste), Colima (este), Guerrero (noroeste y sur), Morelos (sur) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Sinaloa, Nayarit y Puebla.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región.

Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas. Sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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Con información de Conagua

ICM