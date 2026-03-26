Pronóstico del Tiempo VIERNES 27 de Marzo de 2026: Se Esperan Lluvias y Calor en el País

Para este viernes 27 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país.

La masa de aire polar asociada al frente generará vientos fuertes con rachas de 60 a 80 km/h sobre entidades del norte del territorio nacional.

Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en el sureste, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el resto de la República Mexicana.

Video: Pronóstico del Tiempo: Se Esperan Lluvias en el Sur y Sureste del País, y Fuertes Rachas de Viento en el Norte

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, habrá cielo despejado, ambiente fresco y frío en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México; las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se espera cielo despejado y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

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Con información de Conagua

ICM