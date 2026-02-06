Pronóstico del Tiempo VIERNES 6 de Febrero de 2026: Se Esperan Lluvias y Frío en México

Para este viernes 6 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana.

Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán, ocasionando lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.

Simultáneamente, continuará el evento de norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana en Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país.

No obstante, prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, se esperan fuertes vientos, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Morelos (sur) y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (oeste); sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

