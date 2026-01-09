Pronóstico del Tiempo VIERNES 9 de Enero 2026: Seguirá el Ambiente Frío, Viento y Lluvias

Para este viernes 9 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del territorio nacional y en combinación con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte del país.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto del territorio mexicano; prevaleciendo el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvia en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California y Sonora.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana, así como muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

