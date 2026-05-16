Pronóstico del Tiempo SÁBADO 16 de Mayo de 2026: Seguirá en Calor en Gran Parte del País

Para este sábado 16 de mayo de 2026 una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana.

Por otro lado, un canal de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Por último, una línea seca en el norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, generarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras sobre estados del noroeste, norte y noreste.

Valle de México

Para la mañana se espera cielo con nubes dispersas y presencia de bruma , ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

se espera , ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde , se prevé ambiente cálido , cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

, se prevé , y con intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 28 a 30 °C.

Lluvias

Se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Michoacán (norte, noreste y oeste), Guanajuato (este), Querétaro, Hidalgo (oeste), Morelos (noroeste), Puebla (centro, sur y este) y Chiapas (centro y sur).

en Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Michoacán (norte, noreste y oeste), Guanajuato (este), Querétaro, Hidalgo (oeste), Morelos (noroeste), Puebla (centro, sur y este) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

en Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Zacatecas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Calor

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Oaxaca (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Nuevo León (sur), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y sur), Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

en Nuevo León (sur), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y sur), Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C en Estado de México (suroeste).

Frío

Se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz, con posibles heladas.

Viento y oleaje

Se espera viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

en Baja California, Sonora y Chihuahua. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California Sur, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas; y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

en Baja California Sur, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas; y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur en Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

en la costa occidental de Baja California. Oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

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Con información del SMN

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