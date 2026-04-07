No Guardes la Chamarra: Viene Nuevo Frente Frío luego de Masa de Aire Polar; Este Día Entra

No guardes tus outfits de invierno porque viene un nuevo frente frío luego de la masa de aire polar que provocó bajas temperaturas en varias zonas del país, en N+ te decimos qué día entra el próximo fenómeno meteorológico.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el nuevo frente frío causará lluvias fuertes, muy bajas temperaturas en algunos estados e intensas rachas de viento, para que tomes tus precauciones te decimos en los lugares dónde se prevé un clima adverso por este fenómeno climático.

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¿Cuándo entra el nuevo frente frío a México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) por medio del SMN compartió que el próximo viernes 10 de abril de 2026 entrará el nuevo frente frío al país, por lo que si tienes planes para esta fecha no olvides seguir las recomendaciones de las autoridades locales y abrigarte bien. Este fenómeno afectará principalmente en el noroeste del territorio nacional.

Ingresará por el noroeste, donde interactuará con otros sistemas atmosféricos como una vaguada en altura, que causarán descenso de temperatura en el norte y noroeste, rachas de viento fuertes en varias entidades e incremento en la probabilidad de lluvias en distintas regiones.

E ese sentido, el SMN prevé condiciones inestables en gran parte del país. Las lluvias fuertes se concentrarán en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

se concentrarán en Puebla, Veracruz y Oaxaca. En el caso de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Guerrero, y Chiapas se esperan chubascos.

En entidades del norte, occidente y península de Yucatán habrá precipitaciones aisladas.

Además, se esperan descargas eléctricas y posible granizo en zonas del centro, oriente y sureste; vientos con rachas de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y oleaje elevado en costas de Pacífico mexicano.

Mientras que durante las madrugadas se prevén temperaturas de hasta -10°C en zonas montañosas de Durango y Chihuahua, así como heladas en regiones altas del Estado de México y en el norte del país.

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