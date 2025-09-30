Se Forma Tormenta Tropical Octave Cerca de México: ¿En Dónde Está el Nuevo Ciclón?

Octave se convirtió en tormenta tropical hoy, 30 de septiembre de 2025, en el sur-sureste de Baja California. Este fenómeno climático es vigilado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previamente precisó que se monitorean tres fenómenos climáticos, dos de ellos tuvieron posibilidad de desarrollo ciclónico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) precisó que hasta el momento no hay alertas en centros costeros cercanos.

¿Cuál es la trayectoria de Octave?

La tormenta tropical se va desplazando hacia el noreste a 7 kilómetros por hora (km/h), tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con ráfagas más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes detalló que "se esperan pocos cambios en la fuerza durante los próximos días" y con fortalecimiento el fin de semana.

