Se Forma Tormenta Tropical Octave Cerca de México: ¿En Dónde Está el Nuevo Ciclón?
N+
La tormenta tropical provocará lluvias en diferentes regiones de México
COMPARTE:
Octave se convirtió en tormenta tropical hoy, 30 de septiembre de 2025, en el sur-sureste de Baja California. Este fenómeno climático es vigilado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previamente precisó que se monitorean tres fenómenos climáticos, dos de ellos tuvieron posibilidad de desarrollo ciclónico.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) precisó que hasta el momento no hay alertas en centros costeros cercanos.
Nota relacionada: Aviso por Fuerza de la Tormenta Tropical Imelda: ¿Cuándo se Convertirá en Huracán?
¿Cuál es la trayectoria de Octave?
La tormenta tropical se va desplazando hacia el noreste a 7 kilómetros por hora (km/h), tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con ráfagas más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes detalló que "se esperan pocos cambios en la fuerza durante los próximos días" y con fortalecimiento el fin de semana.
En breve más información
Historias recomendadas:
- Video: Así se Ven los Huracanes Humberto e Imelda desde el Espacio; Suman 2 Muertos
- ¿Cómo Ayuda la Mosca Soldado Negra en el Manejo de Desechos? Guía Práctica para Usarla
- Cambian Fechas de Entrega de Tarjetas Bienestar de Pensión Mujeres 60 a 64 Años: ¿Cuándo Será?
FBPT