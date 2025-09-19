Tormenta Tropical Gabrielle: ¿Dónde se Ubica Hoy el Potencial Huracán?

La tormenta tropical Gabrielle, con potencial de convertirse en huracán, se formó en el Atlántico, por lo que autoridades la vigilan y para que tomes tus precauciones en N+, te contamos dónde se localiza este fenómeno climático hoy, 19 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta se encuentra en la latitud 21.9 grados norte y longitud oeste, cerca de Las Antillas, se desplaza a una velocidad aproximada de 19 kilómetros por hora.

Se pronostica que Gabrielle se convertirá en huracán el domingo y pasará al este de Bermudas el domingo por la noche y el lunes.

El CNH detalló que se prevé que las marejadas generadas por Gabrielle lleguen a Bermudas la noche de este viernes y que aumentarán el fin de semana. Las marejadas pueden provocar olas potencialmente mortales, así como corrientes de resaca.

Por su parte, en relación con México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su último reporte precisó que el fenómeno climático se localizó a 4,230 km al este de Cancún, Quintana Roo. Afirmó que no representa riesgos para México.

Toma en cuenta que la temporada de huracanes y ciclones tropicales en el Atlántico comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre de 2025.

¿Qué hacer en caso de huracán?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) dio una serie de recomendaciones en caso de huracán o tormentas tropicales:

En medida de lo posible mantener la calma.

Estar informado a través de canales oficiales y medios de comunicación.

Mantenerse al tanto de las indicaciones de las autoridades.

Ten a la mano una mochila con los tus documentos importantes.

Haz un directorio telefónico con contactos de emergencia.

Crea un plan de protección civil.

Ubica los refugios cercanos.

