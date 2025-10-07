Afectaciones por Huracán Priscilla 2025: Vuelos Cancelados en Los Cabos y Cierre de Puertos

¡Toma precauciones! Autoridades reportaron la cancelación de vuelos y el cierre de puertos debido a las afectaciones del huracán Priscilla, que avanza paralelo a las costas de Baja California Sur hoy, 7 de octubre de 2025.

Ante ello, aquí en N+ te informamos qué vuelos se cancelaron y cuáles puertos se cerraron a la navegación ante el intenso oleaje y las lluvias provocadas por Priscilla, el fenómeno meteorológico número 16 de la actual temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

Priscila se ubica a 340 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas , Baja California Sur, y a 515 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

se ubica a 340 kilómetros (km) al sur-sureste de , Baja California Sur, y a 515 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora ( km/h).

km/h). Se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

a 17 km/h. Autoridades activaron zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, BCS.

Cancelan vuelos en Los Cabos

En redes sociales, la Guardia Nacional (GN) informó sobre la cancelación de vuelos en el Aeropuerto de Los Cabos, como consecuencia de las condiciones climatológicas por Priscilla.

A través de su cuenta de Guardia Nacional Carreteras, la instancia indicó cuáles fueron los vuelos cancelados este martes:

Vuelo 701 de la aerolínea Señor Air con destino a Los Mochis, Sinaloa, con horario de las 17:10 horas.

Vuelo 702 de la aerolínea Señor Air procedente de Los Mochis, Sinaloa, con horario de las 19:20 horas.

Vuelo 703 de la aerolínea Señor Air con destino a Mazatlán, Sinaloa, con horario de las 14:00 horas.

Vuelo 704 de la aerolínea Señor Air procedente de Mazatlán, Sinaloa, con horario de las 16:20 horas.

Lluvia en el Aeropuerto de Los Cabos, BCS. Foto: X @GN_Carreteras

AICM advierte por retrasos en vuelos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó en una tarjeta informativa y señalaron que es importante atender a las indicaciones de las autoridades de protección civil.

Por condiciones meteorológicas en Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima debido al Huracán Priscila, tu vuelo desde o hacia esos destinos puede verse afectado. Te recomendamos mantenerte en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo.

Cierre de puertos a la navegación

Por su parte la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) notificó sobre el cierre de puertos en al menos cinco estados.

Cierre a embarcaciones mayores:

Baja California Sur: Cabo San Lucas.

Cierre a embarcaciones menores:

Baja California Sur: La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.

La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena. Sinaloa : Topolobampo.

: Topolobampo. Nayarit : San Blas y Chacala.

: San Blas y Chacala. Jalisco : Barra de Navidad.

: Barra de Navidad. Colima: Manzanillo.

La dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse informada e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.

Oleaje elevado por ciclón

En redes sociales, diversos organismos y usuarios compartieron fotos y videos del alto oleaje ocasionado por el ciclón tropical.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), por ejemplo, publicó una grabación compartida por el equipo de redes de observación del Servicio Meteorológico Nacional.

En el video se pudo observar el alto oleaje en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, el cual se prevé que continúe durante las próximas horas.

En el siguiente video compartido por el equipo de redes de observación del #SMNmx, se observa el #Oleaje que causa #Priscila en el malecón de Puerto Vallarta, #Jalisco. Se prevé que continúe durante las próximas horas pic.twitter.com/oqYdewoNMH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025

