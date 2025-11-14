Inicio Nacional Crimen Organizado: Así Reclutan Jóvenes sin que se Den Cuenta, Según Expertos

Crimen Organizado: Así Reclutan Jóvenes sin que se Den Cuenta, Según Expertos

Expertos compartieron los motivos por los que ocurre el reclutamiento de jóvenes y las formas en las que el crimen lo lleva a cabo sin que ellos lo noten

Varios hombres con vestimenta oscura en medio de una zona desertica.

El crimen organizado implementó nuevas tácticas de reclutamiento de jóvenes. Foto: Cuartoscuro

Expertos compartieron para N+ las formas de reclutamiento de jóvenes, implementadas por el crimen organizado, sin que ellos se den cuenta y los motivos por los que algunos grupos deciden unirse a las actividades delictivas. 

En el país, el crimen organizado perfeccionó la forma en la que se reclutan a los jóvenes, quienes, sin darse cuenta, terminan involucrados en las actividades delictivas, por lo que académicos advirtieron los factores que hacen más vulnerables a los jóvenes:

  • Pobreza.
  • El abandono escolar.
  • Control territorial del narcotráfico convierte a miles de adolescentes en blanco fácil para estas redes.

¿Cuáles son las formas en las que los jóvenes son reclutados sin que se den cuenta?

Algunos de los casos inician con un trabajo que pudiera parecer sencillo y que implica las siguientes acciones:

  • Entregar un paquete.
  • Mover un vehículo.
  • Realizar un mandado.

Video: Crimen Organizado Reclutó Migrantes en Chihuahua para Secuestrar a Más Migrantes

 

Narcotráfico
