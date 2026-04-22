Desapariciones en México, Desafío Grave y Doloroso, dice Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió hoy, 22 de abril de 2026, con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos, en Palacio Nacional.

Volker Türk está de visita oficial en México luego de la presentación del informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, documento que señala posible crimen de lesa humanidad por desapariciones, en nuestro país.

Durante su visita a México, Türk también se reunió con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); y con familiares de personas desparecidas.

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En su cuenta de X, la presidenta publicó una foto con el Alto Comisionado, y escribió que tuvieron una "muy buena conversación", por lo que acordaron vías de colaboración.

"El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común".

"Testimonios de desapariciones reflejan la tragedia"

Más tarde, Volker Türk, alto comisionado de la ONU dio una conferencia de prensa en la que habló de la labor que hacen los activistas en México. Dijo que el país tiene una sociedad activa y vibrante. Destacó que tuvo la oportunidad de escuchar a varios defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como la comunidad LGBT+.

Sobre las desapariciones dijo que sigue siendo uno de los desafios más graves y dolorosos en México, y reconoció el trabajo de las madres buscadoras, y personas en general que se dedican a esta labor.

Señaló que a todas las personas buscadoras les expresó su solidaridad y apoyo.

"Fue doloroso escuchar testimomios que reflejan la mangitud de esta tragedia"

En tanto, hizo un llamado para que el tema de las desapariciones no se politice y se ponga al centro a las víctimas. En la ronda de preguntas y respuestas, dijo que el mensaje que recibió de las víctimas es que se acabe la impunidad, lo cual reconoció que el Gobierno impulsa y trabaja en contra de ello.

"La polarización no ofrece justicia a las víctimas"

En la conversación con la presidenta indicó que se habló del tema, y "hubo una apertura".

Destacó que las desapariciones en cualquier parte del mundo es una "herida abierta".

México refrenda compromiso para fortalecer atención en casos de desapariciones

En su reunión con Volker Türk, Ernestina Godoy, fiscal General de la República, refrendó el compromiso de México para fortalecer las capacidades institucionales para atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas del delito de desaparición.

Además, reafirmó su determinación de cumplir plenamente con las obligaciones en materia de derechos humanos.

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Con información de N+.

RMT