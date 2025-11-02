Fue detenido en Tabasco Iván Arturo “N”, quien fuera rector del Tecnológico de Balancán. El funcionario renunció a su cargo en mayo del 2025 después de varias protestas estudiantiles. Se le señala por extorsión y acoso sexual.

Exrector de Tecnológico de Balancán había suscitado protestas de alumnos

El Registro Nacional de Detenciones dio cuenta de la detención de Iván Arturo “N”, exrector del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos. En la universidad, conocida informalmente como Tecnológico de Balancán, en Tabasco, los alumnos salieron a protestar en mayo del 2025 contra la administración de Iván Arturo “N”, a quien señalaban por encubrir a agresores sexuales.

Las tensiones entre el estudiantado y las autoridades universitarias llegaron a un límite el 7 de mayo, cuando elementos de la Guardia Nacional y policías estatales antimotines desalojaron a los estudiantes que llevaban a cabo un plantón el Tecnológico de Balancán.

Un día después, los estudiantes realizaron un bloqueo en el acceso al municipio de Balancán. Las protestas derivaron en la renuncia del rector el 8 de mayo del 2025.

Detienen a exrector del Teconológico de Balancán

En aquella fecha la Secretaría de Educación (Setab) informó que el rector había sido sustituido por Mari Carmen Bravo Guzmán, en conformidad con la decisión tomada por la junta directiva del plantel universitario. La actual rectora fungía por entonces como directora de profesiones en la Setab.

Iván Arturo “N” fue detenido por policías ministeriales el 2 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata. El exfuncionario fue trasladado al Centro Penitenciario de Tenosique, Tabasco.

Actualmente, Iván Arturo “N” es señalado por extorsión, así como por acoso sexual.

