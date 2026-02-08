Confirman Fecha Límite para Recoger Credencial del INE antes de que Sea Destruida en 2026

La credencial del INE es una de las más utilizadas por los mexicanos como identificación oficial. Y dado que tiene vigencia y es necesario renovarla periódicamente, en N+ te decimos quiénes deben recogerla antes de febrero de 2026, para evitar que sea destruida.

Si bien ya te aclaramos si puedes seguir haciendo trámites pese a que tu credencial del INE esté vencida e incluso te compartimos cuáles son los requisitos para renovarla con y sin cita, si este es tu caso. Ahora exploramos cuándo es la fecha límite para acudir por este documento oficial.

En su página web, el Instituto Nacional Electoral (INE) responsable de tramitar la credencial para votar aclaró que sí bien existe una app para validar tu credencial, no se trata de una credencial digital ni una representación gráfica de este documento, así que no te confíes.

Sin importar si cambiaste de domicilio, se te extravió o debes reemplazarla por vigencia, es tu responsabilidad mantener este documento al corriente dado que te mantiene inscrito al Padrón Electoral y te da la oportunidad de participar en las elecciones de tu comunidad.

Video: ¿Cómo Es la Nueva INE? En esta Fecha Se Producirá y Podrás Tramitarla

¿Cuándo es la fecha límite para recoger tu INE antes de que la destruyan?

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el próximo 28 de febrero de 2026 es la fecha límite para recoger la credencial para votar tramitada en años anteriores.

Este aviso va dirigido a todas aquellas personas que tramitaron esta identificación oficial y por alguna razón no han podido acudir a recogerla.

Recuerda que la credencial del INE se recoge en el mismo módulo donde la solicitaste. Y para que te sea entregada debes presentar el comprobante que te dieron al hacer el trámite.

De hecho, puedes revisar el estatus de tu trámite, antes de acudir al módulo para así evitar la doble vuelta.

¿Quiénes deben recoger su credencial del INE en febrero de 2026?

Siguiendo el anuncio oficial dado a conocer por el INE, las personas que deben acudir a recoger su identificación oficial son aquellas que realizaron el trámite entre los años 2024 y 2025.

La dependencia fue enfática en dar a conocer que en caso de que los solicitantes no acudan por ella, éstas serán destruidas.

Por lo que si tienes alguna consulta relacionada a este trámite puedes ponerte en contacto con el INE a través de dos vías: INETEL, al 800 433 2000 así como a través de su página web.

Video: Nueva Credencial del INE Tendrá Estas Medidas de Seguridad y Elementos Tecnológicos

