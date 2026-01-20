¿Quiénes Deben Renovar su Credencial del INE en 2026? Requisitos para Tramitar Con y Sin Cita

La credencial electoral es uno de los documentos para identificación indispensables en México, pues además de su uso en las elecciones, también permite utilizarse en otros procesos. Por tal motivo, que ésta sea vigente es elemental, y un grupo de personas deberá renovarla en 2026. En N+ te decimos quiénes son y cuáles son los requisitos para tramitar la credencial del INE con y sin cita.

Previamente, te dimos a conocer cómo funciona la validación de la INE si vence en 2026, así como cuáles son los datos que conforman a la credencial electoral.

Video: ¿Cómo se Votaba Antes de que Existiera la Credencial del INE?

¿Quiénes deben renovar su credencial del INE en 2026?

La credencial para votar tiene una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su Emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.

En tu plástico puedes observar, en la parte frontal, el año en el que vence tu documento.

También pierden vigencias las credenciales cuando realizaste un trámite en un módulo de atención ciudadana y no acudiste a recogerla. Por lo tanto, la credencial anterior deja de ser vigente.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial del INE?

Documento de nacionalidad

Acta de nacimiento o Carta de Naturalización

Debe incluir al menos los siguientes datos:

Nombre completo Fecha y lugar de nacimiento Sexo Número de acta, folio y/o foja (es obligatorio incluir al menos uno de estos tres) Año de registro Libro, entidad y municipio donde se expidió Nombre de la institución que expide el documento Nombre del funcionario que lo firma Fecha de expedición

Identificación con fotografía

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Pasaporte vigente

Cédula profesional

Licencia o permiso de conducir vigente

Comprobante de domicilio

Predial

Luz

Agua

Teléfono

Señal de televisión

Gas

Estados de cuenta

Copia certificada de escrituras de propiedad inmobiliaria

Contrato de arrendamiento (debes llevar también el recibo de pago)

Contrato de servicio público (por ejemplo, agua potable)

Constancia de número oficial

Certificado de inscripción al Registro Público de la Propiedad

Video: Nueva Credencial del INE Tendrá Estas Medidas de Seguridad y Elementos Tecnológicos

Historias recomendadas:

¿Dónde Sacar la CURP Biométrica en CDMX? Estos Son los 8 Módulos para Realizar Trámite en 2026

Por Estos Errores tu Registro de Número Celular Será Rechazado: ¿Qué Pasa si No Estás en Padrón?



DMZ