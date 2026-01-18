¿Si mi Identificación Vence en 2026 Puedo Hacer Trámites? Así Funciona la Validación del INE

Si la última vez que sacaste tu Credencial del INE de tu cartera notaste que su vigencia es hasta 2026 y tienes dudas si la puedes utilizar para realizar tus trámites este año, en N+ te aclaramos hasta cuándo está vigente y cómo puedes validarla.

Si bien se trata de un documento que te permite emitir tu voto durante las elecciones locales y federales, en el día a día su papel ha sido fungir como identificación oficial para la realización de trámites y solicitudes.

Éste es entregado por el Instituto Nacional Electoral y muestra una serie de datos personales como: nombre, CURP, Dirección, clave de elector, entre otros.

Video: Nueva Credencial del INE Tendrá Estas Medidas de Seguridad y Elementos Tecnológicos

De ahí la importancia de que se mantenga vigente y en caso de extravío, lo denuncies. Si bien ya te habíamos explicado qué cambios aplicaría para mejorar su seguridad y a partir de cuándo aplicarían. También te decimos cuál es el DNI en la Credencial de Elector, nombre por el que se le conoce popularmente.

¿Hasta cuándo será válida mi INE si vence en 2026?

Ahora bien, si tienes dudas de hasta cuándo tendrá vigencia tu credencial para votar dado que en el apartado de vigencia dice 2026, y es el año en curso. Ten en cuenta lo que comentó el Instituto Nacional Electoral días atrás.

Si tu INE o credencial de elector venció en 2025 es momento de renovarla, y para ello debes acudir a los Módulos del Instituto Nacional Electoral para hacer tu trámite. Mientras que si en el apartado de vigencia se lee 2026, podrás utilizarla todo este año como identificación oficial.

Será hasta el 1 de enero de 2027 cuando pierda su vigencia y sea momento de renovarla. Es decir que no funcionará ni para procesos electorales, ni como identificación oficial, por lo que deberás reunir los documentos necesarios para actualizarla.

Video: ¿Cómo Es la Nueva INE? En esta Fecha Se Producirá y Podrás Tramitarla

¿Qué es la validación del INE y cómo funciona?

De hecho dado que en sus modificaciones más recientes, la credencial del INE cambió su diseño. El Instituto puso a disposición de la población una aplicación móvil a través de la cual se puede validar este documento.

A través de esta aplicación móvil, puedes escanear los códigos QR que vienen al reverso de tu credencial. Ahí se almacena información fija y encriptada sobre tu identidad. Lo que garantiza que tus datos personales sean inalterables y únicamente estén disponibles a consulta a través de esta aplicación.

De hecho, esta app está disponible tanto para iOS como para Android.

Pasos para validar tu INE:

Descarga la app del INE en tu celular Da clic en escanear los códigos QR Enfoca los códigos QR de tu credencial Obtener la información personal de la credencial No se puede hacer ningún tipo de captura de pantalla

Historias Recomendadas