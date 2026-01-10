Por Estos Errores tu Registro de Número Celular Será Rechazado: ¿Qué Pasa si No Estás en Padrón?

Ya está en marcha el registro de celulares en México 2026 y para todos los interesados en vincular su línea telefónica, acá te damos los errores que no debes cometer, de lo contrario tu solicitud será rechazada y qué pasa si tu número celular no está en el padrón de telefonía móvil.

Es importante recordar que el registro de líneas telefónicas es promovido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y aplica para todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta o cuenten con una línea de prepago en México. Y para que no se te pase este trámite, en una nota ya te dijimos cómo saber si mi número telefónico ya está registrado y los pasos para vincular tu línea con CURP e INE, ya seas de Telcel, AT&T, Movistar o Bait.

Video: Registro Obligatorio de Líneas Celulares en México: Trámite, Requisitos, Sanciones y Fecha Límite

¿Por cuáles errores mi registro de número celular puede ser rechazado en línea?

La forma más fácil de registrar tu línea telefónica en el padrón es hacerla vía internet a través de la compañía que le brinda servicio a tu número de celular. Para realizar dicho trámite debes evitar cometer los siguientes errores, si no quieres que tu vinculación sea rechazada:

Saturación en el servicio : Durante las primeras en que se abrió el registro de celulares, se presentaron intermitencias a la hora de tratar de vincular tu línea. Si el problema persiste, deberás hacer el trámite de forma presencial.

: Durante las primeras en que se abrió el registro de celulares, se presentaron intermitencias a la hora de tratar de vincular tu línea. Si el problema persiste, deberás hacer el trámite de forma presencial. Si no tienes ninguna identificación oficial a la mano, no podrás registrar tu línea.

a la mano, no podrás registrar tu línea. Si la CURP que proporcionaste no coincide con los datos de la identificación oficial y no está certificada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), el sistema no validará tu registro de número celular.

de la identificación oficial y no está ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), el sistema no validará tu registro de número celular. Solamente tienes tres intentos para registrar tu línea telefónica. Si ninguno resulta exitoso, perderás la oportunidad de vincular tu número telefónico por internet.

Nota relacionada: ¿Si No Tengo CURP Biométrica Puedo Perder Mi Línea Celular? Esto Dicen Compañías Telefónicas

¿Qué pasa si no registro mi número de celular en el padrón de telefonía móvil?

Si no logras vincular tu línea telefónica en Telcel, Movistar, Bait o AT&T, no formarás parte del padrón de telefonía y tu número será suspendido y lo único que podrás hacer será realizar llamadas a servicios de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

Es importante señalar que una persona puede vincular con su CURP e INE hasta 10 líneas telefónicas, como es el caso de los números de celular de los menores de edad o adultos mayores.

Video: Registro de Telefonía Celular; Esto Pasará con Tu Línea si No Hace el Trámite

¿Por qué hay que registrar el celular en el padrón de telefonía México 2026?

Luego de que la CRT emitiera los lineamientos para la creación del nuevo padrón de telefonía móvil, el objetivo que este registro de celulares es para eliminar el anonimato de este servicio para cometer delitos como fraude y extorsión.

Nota relacionada: Clientes de Esta Compañía No Podrán Registrar su Celular en Padrón Telefónico sin Este Requisito

Si no puedes hacer el registro de tu número celular por internet, no te preocupes, deberás acudir de forma presencial a un centro de atención a clientes para vincular tu línea telefónica y así formar parte del padrón de telefonía móvil en México, a más tardar el 30 de junio 2026, fecha límite para hacer el trámite.

Historias recomendadas: