Controladores de Tránsito Aéreo Emplazan a Huelga a 22 Días de Inauguración del Mundial 2026

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) acudió este miércoles 20 de mayo al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para ingresar formalmente el emplazamiento a huelga.

Los líderes sindicales señalaron que esta medida es un recurso legítimo para forzar la apertura de una mesa de diálogo resolutiva y real, en la que se establezcan compromisos por escrito que garanticen las condiciones mínimas para ejercer su profesión.

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Los motivos de la inconformidad

Los controladores de tránsito aéreo señalaron que, a pesar de mantener la seguridad y eficiencia del espacio aéreo con un profesionalismo intachable, han recibido silencio e indiferencia por parte de las autoridades.

El pliego petitorio responde a los siguientes hechos:

Afectación salarial : Enfrentan una pérdida del 30% en su poder adquisitivo, lo que califican como un rezago estructural que castiga su labor.

: Enfrentan una pérdida del 30% en su poder adquisitivo, lo que califican como un rezago estructural que castiga su labor. Precarización laboral: Más de 19 compañeros operan sin el nombramiento que les corresponde por justicia y ley.

Más de 19 compañeros operan sin el nombramiento que les corresponde por justicia y ley. Condiciones de trabajo: Denuncian turnos extenuantes y mayores barreras para el desarrollo de su profesión.

Denuncian turnos extenuantes y mayores barreras para el desarrollo de su profesión. Rezagos técnicos: Acusan una preocupante falta de capacitación en nuevas tecnologías y procedimientos.

Llamado a la unidad del gremio

A través del comunicado emitido bajo el lema "Unidos somos más fuertes", el sindicato envió un mensaje de respaldo a todo el personal que cubre turnos en las torres y centros de control del país.

"Sabemos la enorme responsabilidad que llevamos en los hombros cada vez que nos sentamos en la posición, y es momento de que esa responsabilidad sea remunerada y respetada como se debe", puntualiza el documento.

La organización concluyó informando que mantendrá a sus agremiados notificados en tiempo real sobre el desarrollo del proceso legal en el Tribunal.

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