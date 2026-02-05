¿Cómo Aplicar en la Convocatoria SSPC Febrero 2026? Fechas en CDMX-Edomex y Requisitos
Si estás buscando chamba con sueldo mayor a 10 mil pesos y prestaciones seguras, la SSPC publicó una convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 35 años
¿Buscas chamba? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió una convocatoria en 2026 para hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, y en N+ te decimos cuáles son los requisitos y fechas para aplicar en Ciudad de México y el Estado de México.
La convocatoria SSPC 2026 busca a interesados en integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF) como guardias especializados en labores de protección, custodia, vigilancia tanto de personas como bienes en la Administración Pública Federal, Órganos del Poder Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos e instituciones que así lo soliciten.
Si te interesa y cumples con los requisitos que se describen a continuación, puedes acudir a las oficinas de reclutamiento tanto en Ciudad de México como en el Estado de México. Ten en cuenta que en cada caso cuentan con distintas fechas.
¿Cómo aplicar a la convocatoria SSPC 2026 para Servicio de Protección Federal?
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que para aplicar a las vacantes que ofrecen un sueldo de 13,607 pesos y prestaciones superiores de Ley, las personas deben reunir sus documentos oficiales y seguir una serie de pasos que contemplan un pre-registro en la página web de la SSPC.
El área de reclutamiento se pondrá en contacto con el aspirante para invitarlo a una sesión informativa sobre la SPF, además de solicitarle una serie de documentos personales a fin de integrar un expediente. Finalmente se elaborará un dictamen para determinar la procedencia del proceso de ingreso al SPF.
Y si bien llenar el formulario no garantiza que seas seleccionado en la convocatoria, si es obligatoria para todos aquellos guardias de nuevo ingreso, por lo que a continuación hallarás los documentos que debes presentar.
Requisitos para hombres y mujeres
- Disponibilidad de cambio de residencia
- Condiciones óptimas de salud
- Servicio Militar liberado para hombres
- Uso de anteojos si es requerido para evaluaciones
- Secundaria terminada
- Estatura mínima de 1.50 metros para Mujeres
- Estatura Mínima de 1.60 metros para hombres
Documentos para hombres y mujeres
- Acta de Nacimiento
- Comprobante de último grado de estudios (Mínimo Secundaria)
- Comprobante de domicilio
- Cartilla del Servicio Militar Liberada (en el caso de los hombres)
- Credencial para votar vigente, expedida por el INE
- CV con fotografía vigente
- CURP
- Referencias: dos personajes, dos familiares y dos laborales
- Una foto tamaño infantil reciente
Fechas y sedes para aplicar a convocatoria SSPC febrero 2026
Para todos aquellos interesados en estas vacantes, la SSPC realizará distintas jornadas de reclutamiento tanto en Ciudad de México, como en el Estado de México. Por lo que a continuación detallamos las sedes y fechas para que te presentes.
CDMX
- Alcaldía Venustiano Carranza - 2 y 11 de febrero
- Alcaldía Gustavo A. Madero - 4 y 18 de febrero
- Alcaldía Iztacalco - 9 de febrero
- Alcaldía Xochimilco - 9 y 16 de febrero
- Centro de Reclutamiento Permanente: Avenida Miguel Ángel de Quevedo 915, alcaldía Coyoacán.
Edomex
- Nezahualcóyotl - 5 de febrero
- Toluca - 6 y 25 de febrero
- Huehuetoca - 9 de febrero
- Ecatepec y Chicoloapan - 11 de febrero
- Atenco - 12 de febrero
- Tlalmanalco y San Martín de las Pirámides - 13 de febrero
- Los Reyes La Paz - 16 de febrero
- Acolman - 20 de febrero
- Zinacantepec - 23 de febrero
- Centro de Reclutamiento Permanente: avenida Circunvalación no.353, esquina Vía Morelos, colonia Santa Clara Coatitla
Además, en Hidalgo hubo convocatoria para nuevos elementos entre el 3 y 5 de febrero.
