¿Cómo Aplicar en la Convocatoria SSPC Febrero 2026? Fechas en CDMX-Edomex y Requisitos

¿Buscas chamba? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió una convocatoria en 2026 para hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, y en N+ te decimos cuáles son los requisitos y fechas para aplicar en Ciudad de México y el Estado de México.

La convocatoria SSPC 2026 busca a interesados en integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF) como guardias especializados en labores de protección, custodia, vigilancia tanto de personas como bienes en la Administración Pública Federal, Órganos del Poder Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos e instituciones que así lo soliciten.

Si te interesa y cumples con los requisitos que se describen a continuación, puedes acudir a las oficinas de reclutamiento tanto en Ciudad de México como en el Estado de México. Ten en cuenta que en cada caso cuentan con distintas fechas.

¿Cómo aplicar a la convocatoria SSPC 2026 para Servicio de Protección Federal?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que para aplicar a las vacantes que ofrecen un sueldo de 13,607 pesos y prestaciones superiores de Ley, las personas deben reunir sus documentos oficiales y seguir una serie de pasos que contemplan un pre-registro en la página web de la SSPC.

El área de reclutamiento se pondrá en contacto con el aspirante para invitarlo a una sesión informativa sobre la SPF, además de solicitarle una serie de documentos personales a fin de integrar un expediente. Finalmente se elaborará un dictamen para determinar la procedencia del proceso de ingreso al SPF.

Y si bien llenar el formulario no garantiza que seas seleccionado en la convocatoria, si es obligatoria para todos aquellos guardias de nuevo ingreso, por lo que a continuación hallarás los documentos que debes presentar.

Requisitos para hombres y mujeres

Disponibilidad de cambio de residencia

Condiciones óptimas de salud

Servicio Militar liberado para hombres

Uso de anteojos si es requerido para evaluaciones

Secundaria terminada

Estatura mínima de 1.50 metros para Mujeres

Estatura Mínima de 1.60 metros para hombres

Documentos para hombres y mujeres

Acta de Nacimiento

Comprobante de último grado de estudios (Mínimo Secundaria)

Comprobante de domicilio

Cartilla del Servicio Militar Liberada (en el caso de los hombres)

Credencial para votar vigente, expedida por el INE

CV con fotografía vigente

CURP

Referencias: dos personajes, dos familiares y dos laborales

Una foto tamaño infantil reciente

Fechas y sedes para aplicar a convocatoria SSPC febrero 2026

Para todos aquellos interesados en estas vacantes, la SSPC realizará distintas jornadas de reclutamiento tanto en Ciudad de México, como en el Estado de México. Por lo que a continuación detallamos las sedes y fechas para que te presentes.

CDMX

Alcaldía Venustiano Carranza - 2 y 11 de febrero

Alcaldía Gustavo A. Madero - 4 y 18 de febrero

Alcaldía Iztacalco - 9 de febrero

Alcaldía Xochimilco - 9 y 16 de febrero

Centro de Reclutamiento Permanente: Avenida Miguel Ángel de Quevedo 915, alcaldía Coyoacán.

Edomex

Nezahualcóyotl - 5 de febrero

Toluca - 6 y 25 de febrero

Huehuetoca - 9 de febrero

Ecatepec y Chicoloapan - 11 de febrero

Atenco - 12 de febrero

Tlalmanalco y San Martín de las Pirámides - 13 de febrero

Los Reyes La Paz - 16 de febrero

Acolman - 20 de febrero

Zinacantepec - 23 de febrero

Centro de Reclutamiento Permanente: avenida Circunvalación no.353, esquina Vía Morelos, colonia Santa Clara Coatitla

Además, en Hidalgo hubo convocatoria para nuevos elementos entre el 3 y 5 de febrero.

