‘Convoy Nuestra América’ Lleva Ayuda Humanitaria a Cuba desde Yucatán

Toneladas de ayuda humanitaria a través de un esfuerzo solidario internacional, zarparon desde Yucalpetén, un refugio pesquero de Puerto Progreso al norte de Yucatán, con destino a Cuba.

El objetivo de esta misión humanitaria llamada “Convoy Nuestra América” es entregar suministros vitales para que el pueblo cubano pueda hacer frente al bloqueo económico y energético y Karla Valencia ayudó con lo que pudo:

"Nosotros con alimentos, medicinas y ahorita con el transporte de lo que se recolectó"

El traslado de la ayuda solidaria está a cargo de “Global Sumud Flotilla” una iniciativa internacional y movimiento liderado por organizaciones no gubernamentales, cuyo más reciente envío fue a Gaza en Palestina.

Maricela Vera, integrante Global Sumud Flotilla, señaló:

"En toda la misión hay de todos los países, pero ahora fue porque se nos llenó el barco, es lo que digo que fue maravilloso, o sea 30 toneladas es lo que acepta el barco"

‘El Maguro’

‘El Maguro’, es un barco de la flota yucateca que mide 20 metros de largo y 12 de ancho, cuya misión, es llevar la carga humanitaria y a 15 activistas a Cuba.

"Llevamos alimentos, medicamentos para decir, que Cuba necesita en este momento ese apoyo. Llevaremos sobre todo la solidaridad", explicó Thiago Ávila, activista internacional.

A un lado de la carga, se entonaron las canciones solidarias.

“Lo que puse en la cajita, fuerza Cuba, porque necesita mucha fuerza ahorita para sostener todo este embate”, precisó Ana Lucy.

"La esperanza es al menos llevar un poquito de sonrisas, un poquito de ayuda, de comida, de paneles", indicó Diego Zaldívar.

El barco está previsto que atraque en La Habana, este sábado 21 de marzo.

Historias recomendadas:

Con información de Alejandro Sánchez

LECQ