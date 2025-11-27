Cosa Juzgada Nunca ha sido Objeto de Cuestionamientos ni ha Estado en duda su garantía: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce que la “Cosa Juzgada” es “esencial” y dice que “nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía”, así lo expresó este jueves 27 de noviembre 2025, a través de un comunicado.

La Suprema Corte reafirma su compromiso con el respeto absoluto a la cosa juzgada, ya que forma parte esencial de la certeza en nuestro país.

La Suprema Corte reafirma su compromiso con el respeto absoluto a la cosa juzgada, ya que forma parte esencial de la certeza en nuestro país.



Consulta el comunicado: ➡️ https://t.co/U7bAz6Imlp pic.twitter.com/PfRKDGqEji — Suprema Corte (@SCJN) November 27, 2025



Presidenta dice no estar de acuerdo

Video. Sheinbaum Dice No Estar de Acuerdo con Proyecto de Anular Juicios Concluidos que Discute la SCJN

La Corte indicó esto después de que esta mañana en su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum, señalara que, no estaba de acuerdo y fijó su postura.

Lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. A lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado

Destacó que hay muchos temas que tiene pendiente la Corte, sin embargo, aclaró que la SCJN son autónomos.

Ellos pueden decidir con autonomía, nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte

En tanto, en su comunicado, el Máximo Tribunal del país aclara que hay una figura conocida como acción de nulidad de juicio concluido, “la cual procede, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción”.

Sostiene que “reconoce que la cosa juzgada es un principio esencial en el que se sustenta el derecho a la seguridad jurídica”.

La Suprema Corte reafirmó su compromiso con el respeto absoluto a la cosa juzgada, luego que cinco ministros y ministras de se pronunciaron a favor de la posibilidad de reabrir asuntos que ya tienen sentencias definitivas.

Dicho tema que se discutió ayer en la Corte, generó polémica por el principio conocido como “cosa juzgada”, que establece el final de los procesos judiciales.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

