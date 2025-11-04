Frente Frío 12 y Onda Tropical 40 Azotarán Con Lluvias Muy Fuertes y Heladas A Estos Estados

El frente frío número 12, en interacción con la onda tropical número 40, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en al menos tres estados del país durante este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, el frente frío 12 se mantendrá como estacionario sobre la península de Yucatán e interactuará con la nueva onda tropical que ingresará por Quintana Roo, así como con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México. Estas condiciones propiciarán precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento en la península y el sureste mexicano.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá el ambiente fresco a frío en el norte, centro y oriente del territorio nacional. Además, se prevén heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Clima para el jueves 6 de noviembre 2025

Para el jueves 6 de noviembre, el frente frío 12 continuará estacionado sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, manteniendo su interacción con la onda tropical 40 y con una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre el Golfo de México. Estas condiciones prolongarán las lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en la península de Yucatán y el sureste del país.

El SMN adelantó que el nuevo frente frío 13, se aproximará al territorio nacional hacia la tarde-noche del jueves, lo que podría reforzar las condiciones de lluvia y descenso de temperatura en los próximos días.

La población de las zonas afectadas por los sistemas meteorológicos debe mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante posibles encharcamientos, deslaves o incremento en niveles de ríos y arroyos.

