Popocatépetl Hoy: Video del Momento en que el Volcán Lanza Enorme Fumarola este 4 de Noviembre
N+
Aquí puedes ver el momento de la enorme fumarola de hoy del Popocatépetl
COMPARTE:
El volcán Popocatépetl amaneció activo hoy, 4 de noviembre de 2025: aquí puedes ver el video del momento en que lanzó una enorme fumarola, la mañana de este martes de frío en la Ciudad de México (CDMX).
Video del momento de la enorme fumarola de hoy
Las cámaras que todos los días monitorean la actividad del Popocatépetl captaron en video el momento en que el volcán lanzó una enorme fumarola la mañana de hoy.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes que las exhalaciones de vapor de agua, gas y ceniza del Popocatépetl tendrán trayectorias hacia el oeste-suroeste, oeste y oeste-noroeste, cambiando al noroeste y norte del cráter.
El #Popocatépetl 🌋 despierta con fuerza en su actividad este amanecer. ¿Qué historias contará hoy el #volcán?— Webcams de México (@webcamsdemexico) November 4, 2025
Vista Tianguismanalco. Gracias #CENAPRED #ceniza #explosión #PulsoEruptivo #timelapse
Para ver en tiempo real: https://t.co/QDPhtx9c5L pic.twitter.com/jAzwxAy8cC
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la Autopista México-Cuernavaca Hoy? Muere Familia en Fatal Accidente
¿Ceniza del Popocatépetl afectará CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México descartó que la ceniza del volcán Popocatépetl vaya a caer hoy en la capital del país, pues su desplazamiento es hacia el suroeste.
Buenos días. En caso de emisión de #ceniza del #Volcán #Popocatépetl, la pluma se desplazaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/acynEXeDvE— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 4, 2025
Video del Popocatépetl en vivo
En el siguiente video puedes ver en vivo la actividad del volcán Popocatépetl, ubicado entre los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, en la zona centro del país.
Mapa del volcán Popocatépetl
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Tragedia en Acolman: Ataque Armado de Creador de Contenido Deja Múltiples Muertos
- Superluna de Noviembre 2025: Fecha Exacta para Ver la Penúltima Luna Llena de 2025 en México
- ¿También Sube el Pasaje de RTP? Esto Se Sabe Sobre Precio del Transporte Público
Con información de N+.
RMT