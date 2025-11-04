Inicio Ciudad de México Popocatépetl Hoy: Video del Momento en que el Volcán Lanza Enorme Fumarola este 4 de Noviembre

Popocatépetl Hoy: Video del Momento en que el Volcán Lanza Enorme Fumarola este 4 de Noviembre

Aquí puedes ver el momento de la enorme fumarola de hoy del Popocatépetl

Fumarola que lanzó hoy, 4 de noviembre 2025, en Popocatépetl

Fumarola que lanzó hoy, 4 de noviembre 2025, en Popocatépetl. Foto: N+

El volcán Popocatépetl amaneció activo hoy, 4 de noviembre de 2025: aquí puedes ver el video del momento en que lanzó una enorme fumarola, la mañana de este martes de frío en la Ciudad de México (CDMX).

Video del momento de la enorme fumarola de hoy

Las cámaras que todos los días monitorean la actividad del Popocatépetl captaron en video el momento en que el volcán lanzó una enorme fumarola la mañana de hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes que las exhalaciones de vapor de agua, gas y ceniza del Popocatépetl tendrán trayectorias hacia el oeste-suroeste, oeste y oeste-noroeste, cambiando al noroeste y norte del cráter.

¿Ceniza del Popocatépetl afectará CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México descartó que la ceniza del volcán Popocatépetl vaya a caer hoy en la capital del país, pues su desplazamiento es hacia el suroeste.

Video del Popocatépetl en vivo

En el siguiente video puedes ver en vivo la actividad del volcán Popocatépetl, ubicado entre los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, en la zona centro del país.

Mapa del volcán Popocatépetl

