El volcán Popocatépetl amaneció activo hoy, 4 de noviembre de 2025: aquí puedes ver el video del momento en que lanzó una enorme fumarola, la mañana de este martes de frío en la Ciudad de México (CDMX).

Video del momento de la enorme fumarola de hoy

Las cámaras que todos los días monitorean la actividad del Popocatépetl captaron en video el momento en que el volcán lanzó una enorme fumarola la mañana de hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes que las exhalaciones de vapor de agua, gas y ceniza del Popocatépetl tendrán trayectorias hacia el oeste-suroeste, oeste y oeste-noroeste, cambiando al noroeste y norte del cráter.

¿Ceniza del Popocatépetl afectará CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México descartó que la ceniza del volcán Popocatépetl vaya a caer hoy en la capital del país, pues su desplazamiento es hacia el suroeste.

Buenos días. En caso de emisión de #ceniza del #Volcán #Popocatépetl, la pluma se desplazaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/acynEXeDvE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 4, 2025

Video del Popocatépetl en vivo

En el siguiente video puedes ver en vivo la actividad del volcán Popocatépetl, ubicado entre los estados de Puebla, Morelos y Estado de México, en la zona centro del país.

Mapa del volcán Popocatépetl

