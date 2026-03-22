¿Cuándo Inicia la Canícula 2026? Cuando Aumenta el Calor y Disminuyen Las Lluvias

La temporada de frío está cerca de acabar. La primavera ha iniciado y las temperaturas empiezan a aumentar, pero uno de los momentos que mayor expectativa genera es la canícula 2026. ¿Qué es? ¿Cuándo inicia? ¿Qué estados están en alerta por este fenómeno? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué es la canícula?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la canícula es un fenómeno en el que, por un periodo, se registra aumento de la temperatura debido al calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación.

La dependencia explica que su nombre se le atribuye a la constelación Can Mayor o Canícula para los romanos, ya que anteriormente se pensaba que el calor del sol se juntaba con la estrella Sirius (estrella con el mayor brillo), que se posicionaba del lado opuesto al astro en verano, lo cual producía aumento en la temperatura.

¿Cuáles son los principales estados afectados por la canícula?

Los principales estados afectados son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro no se ven afectados por este fenómeno.

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