¿Ya Están en Venta? Cuándo Inicia Remate de Casas Infonavit con Precios Accesibles en 2025
Consulta cuándo puedes comprar una de las casas recuperadas el Infonavit en 2025 a costos por debajo de su valor comercial
El remate de casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es la oportunidad perfecta para que las personas compren una vivienda a precio accesible, y acá te contamos si ya puedes adquirir tu propiedad en 2025 o cuándo inicia esta 'liquidación'.
Si te interesa comprar una casa recuperada del Infonavit, en notas previas ya te dijimos cómo checar la lista de casas a bajo costo y dónde están los CESI o Centros de Servicio en CDMX para solicitar más información de este programa.
¿Por qué se hace el remate de casas del Infonavit?
El Infonavit remata propiedades que han sido recuperadas debido al incumplimiento de pagos por parte de antiguos propietarios. Este proceso legal se conoce como juicio de adjudicación y puede llegar a durar hasta dos años.
Durante este tiempo, la casa o departamento no está disponible para venta, pero una vez que concluye el proceso legal, pasa a formar parte del inventario de casas recuperadas del Infonavit, por lo que están listas para ofertarse.
Por esta razón, las viviendas pueden comprarse a precios muy por debajo del valor comercial, ya que forman parte de un esquema de remate dentro del Programa de Regeneración Comunitaria, una estrategia del Infonavit para rehabilitar zonas con casas abandonadas.
¿Cuándo es el remate de casas del Infonavit en 2025?
Como tal, la venta de casas recuperadas del Infonavit no cuenta con fechas específicas para la realización de un remate o subasta de las viviendas, ya que este programa está abierto prácticamente todo el año.
De esta manera, si te interesa aprovechar el remate de casas y departamentos en 2025, solo debes acercarte a las oficinas del Infonavit o llamar a Infonatel para solicitar más información de las viviendas recuperadas. También puedes acudir a los Centros de Servicio Infonavit (CESI) o asesorarte con un agente inmobiliario para saber cuáles son los requisitos para adquirir una vivienda recuperada.
