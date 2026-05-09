SEP 2026: ¿Cuándo Se Prevé se Publique El Calendario Escolar Con Vacaciones Ajustadas?

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) diera a conocer la propuesta para adelantar el inicio de las vacaciones del ciclo escolar 2025-2026 en México, del 15 de julio al próximo 5 de junio, las críticas y opiniones en contra de la medida no se hicieron esperar.

De acuerdo con la dependencia, la decisión tiene como objetivo proteger la salud e integridad de los estudiantes ante la intensa ola de calor que afecta a diversas regiones del país. Además, forma parte de una estrategia de reingeniería logística relacionada con las actividades previstas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio.

La propuesta más reciente contempla que el periodo vacacional se extienda del 5 de junio al 30 de agosto, lo que representaría casi tres meses de descanso para millones de alumnos de educación básica.

Ante la controversia generada, la SEP anunció que el próximo lunes 11 de mayo sostendrá una reunión con las autoridades educativas de las 32 entidades del país para definir los ajustes finales al calendario escolar y determinar si se aprueba el cambio en las fechas de las vacaciones de verano de 2026.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó a través de redes sociales que el encuentro tendrá como propósito revisar el calendario escolar y presentar una propuesta definitiva.

“Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva de modificación”, escribió.

Por ello, se prevé que en el transcurso de esta semana la SEP dé a conocer la versión final del calendario escolar 2026 y confirme los cambios en las fechas de las vacaciones de verano.

Recorte a Ciclo Escolar de la SEP: Estados Revisarán Propuesta Definitiva el 11 de Mayo

¿Modificaciones necesarias?

La SEP informó que las modificaciones al calendario que se anunciaron y que incluían el cierre de cursos para el 5 de junio, pero que generaron quejas de padres y asociaciones, fueron acordadas de manera unánime junto con las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Según la dependencia, 10 estados habían expuesto previamente afectaciones derivadas de las altas temperaturas, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también presentó solicitudes relacionadas con ajustes al calendario escolar.

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Tal como se anunció, nos volveremos a reunir con las y los secretarios de educación de todos los estados del país el próximo lunes 11 de mayo. El objetivo es revisar el calendario escolar… pic.twitter.com/k2LvTU3p5Y — Mario Delgado (@mario_delgado) May 9, 2026

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