¡Cuidado al Pedir 'Calaverita'! Alertan por Adultos Que Dan Dulces con Agujas y Alfileres

Aseguran que adultos han entregado dulces con agujas o alfileres dentro de los caramelos que regalan a los niños.

Margarita acostumbra a salir con su mamá y su hermana a pedir calaverita. Asegura que el año pasado ya fue víctima de esta pesada broma.

El año pasado a mí y a mi hermanita, tenía como 5 años, llegué a mi casa y mi mamá vio como una paleta medio abierta y la checó la de mi hermana, y adentro tenía como un agujerito y le metieron un alfiler, a mí también me tocó, pero en un dulce como chicloso, no sé cómo le hicieron, pero no se veía el agujero; yo ni supe cómo lo habían cerrado

Ahora es más cuidadosa antes de comer los dulces que le regalan en estas fechas.

Luego he visto en videos que hay mucha gente que está revisando con imanes porque si ya han estado dando avisos de que pueden estar llegando dulces con alfileres, agujas, y es que luego ni son agujas normales son de vacunas o peores

Los riesgos de pedir calaverita

Quienes gustan de pedir dulces las últimas noches de octubre o principios de noviembre, saben de estos riesgos. Así lo explica Beatriz.

De hecho, venimos en grupito de varias mamás cuidándolos y sí, llegando a casa lo importante es revisar cada dulce, porque ha habido casos de que les meten un alfiler o les meten otra cosa, entonces sí tenemos que revisarlos que estén bien empacados y la fecha de caducidad

Por su parte, Andrea señala que estos casos se vienen dando desde hace varios años.

Nunca me ha tocado porque mis papás han sido muy cuidadosos, pero es un mal de la sociedad, ¿no?, puede afectar mucho a los niños

Recomendaciones

Autoridades recomiendan a los padres de familia revisar cuidadosamente los dulces que reciben sus hijos antes de que los consuman. Así lo dice José Hernández.

Antes de que los coma ella, los reviso, que no sean cosas malas, porque, así como está la situación, llega a haber cosas que no van

Mientras que Iván afirma: "Hay que tener más cuidado con los niños, porque también no sabemos lo que les pueden llegar a poner en las bolsitas".

En la Ciudad de México, ni el Consejo de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía de Justicia han recibido denuncias por dulces adulterados, sin embargo, piden a los padres y madres, como Beatriz, poner atención.

No me tocó, pero entonces, en redes sociales estuvieron avisando en años pasados; entonces, mejor tenemos que cuidarlos

Comentó que su estrategia para saber que un dulce no debe comerse es la siguiente: "Si está abierto, si está muy dañado el empaque".

