Cumbre México-Unión Europea: Tensiones Globales Aceleraron Acuerdo Comercial, Dice Šefčovič

En el marco de la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, y a solo un día de que se concrete la firma de la modernización del acuerdo comercial entre ambas partes, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maros Sefcovic, reconoció que el complejo panorama internacional y las tensiones globales impulsadas por Estados Unidos sirvieron como un acelerador para consolidar esta alianza estratégica.

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Protección contra las turbulencias mundiales

De acuerdo con Šefčovič, la actualización de este tratado responde a la necesidad de ambos mercados de encontrar estabilidad en un contexto económico internacional adverso.

"Desde que firmamos el acuerdo que ahora estamos modernizando, nuestro comercio entre nosotros se ha cuadruplicado. Ambos enfrentamos turbulencias en el comercio mundial. Ambos buscamos la posibilidad de crecer, diversificarnos y protegernos contra cualquier turbulencia futura", afirmó el alto funcionario europeo.

El comisario europeo detalló que el acuerdo permitirá explorar áreas clave como la tecnología, los minerales críticos y el desarrollo de una base de clientes compartida. Asimismo, enfatizó el compromiso de ambas delegaciones para asegurar que el tratado entre en vigor este mismo año, permitiendo que las empresas se beneficien de la eliminación de aranceles para casi todos los productos.

La meta de México: Elevar 50% las exportaciones

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, destacó las ventajas competitivas que traerá consigo la firma de este documento, particularmente para sectores clave de la producción nacional.

El funcionario federal puntualizó que el acuerdo modernizado implicará que más del 90% del comercio entre México y la Unión Europea estará completamente libre de aranceles, calificándolo como una gran ventaja para:

El sector agropecuario.

El sector de la manufactura.

Con este impulso regulatorio, Ebrard señaló que el objetivo del país es aumentar en un 50% las exportaciones dirigidas hacia la Unión Europea.

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