Dan Prisión Preventiva a Jesús N, Excolaborador de García Luna, por Delincuencia Organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de un ex colaborador de Genaro García Luna por su probable participación en diversos delitos relacionados con el desvío de recursos públicos.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Jesús “N” habría simulado, entre 2013 y 2015, contratos de adquisición de servicios con una institución de la administración pública federal, con el objetivo de extraer recursos del Estado mexicano y canalizarlos a empresas presuntamente controladas por otro exservidor público.

Le imputan delincuencia organizada y peculado

La detención del imputado se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, incluyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal imputó a Jesús “N” por la probable comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva la situación jurídica del excolaborador de García Luna, mientras que el juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR reiteró que, conforme al debido proceso, a la persona mencionada se le presume inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

