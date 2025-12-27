¿Quién es Jesús "N", Excolaborador de Genaro García Luna Detenido por Presunto Peculado?

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este viernes la detención de Jesús "N", exservidor público y antiguo colaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. ¿Quién es? ¿De qué se le acusa? Te contamos.

En una nota previa te dimos a conocer que se cumplimentó la aprehensión de Jesús "N" y fue puesto a disposición de la autoridad judicial con sede en el CEFERESO Número 1, en Almoloya de Juárez, a fin de que el Ministerio Público Federal solicite audiencia inicial para formularle imputación.

Video: Defensa de Genaro García Luna Apela Sentencia; Pide Reabrir Juicio del Exfuncionario

¿Quién es Jesús "N"?

Jesús "N", es ex colaborador de García Luna y fue Director General de Tecnologías de Información y Comunicación en el gobierno municipal de Cuernavaca de 2016 a 2018.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esta persona, entre 2013 y 2015, posiblemente simuló contratos de adquisición de servicios para saquear recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (Centros Penitenciarios Federales), a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro exfuncionario, que se presume es García Luna.

