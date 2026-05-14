¿De Qué Hora a Qué Hora Será el Paro de Trabajadores de Apps de Transporte y Reparto en México?

Conductores y repartidores de diversas aplicaciones digitales han convocado a una movilización nacional e internacional para este viernes 15 de mayo. Bajo el nombre de "Desconexión Internacional de Trabajadores de Plataformas", los prestadores de servicios buscan visibilizar sus demandas ante las empresas globales.

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Horario y alcance del paro

De acuerdo con la convocatoria, la suspensión de actividades en las plataformas se llevará a cabo en el siguiente horario:

Horario: De las 11:00 a las 13:00 horas.

Durante este lapso de dos horas, se espera que los trabajadores de transporte y reparto se desconecten de las aplicaciones en diversos puntos del país.

Estados participantes en México

La movilización ha confirmado la participación de trabajadores en las siguientes entidades de la República:

Ciudad de México

Guanajuato

Baja California

Colima

San Luis Potosí

Tamaulipas

¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores?

Los conductores y repartidores organizados han señalado que el objetivo de esta desconexión es exigir mejores condiciones laborales, agrupadas en cuatro ejes principales:

Pagos justos: Mejora en las tarifas y ganancias por viaje o entrega.

Mejora en las tarifas y ganancias por viaje o entrega. Seguridad: Garantías para realizar sus labores sin riesgos.

Garantías para realizar sus labores sin riesgos. Fin a las desconexiones injustificadas: Contra el bloqueo de cuentas sin procesos claros.

Contra el bloqueo de cuentas sin procesos claros. Convenio justo en la OIT: El impulso de un acuerdo internacional ante la Organización Internacional del Trabajo.

"Porque las plataformas son globales… la lucha de las y los trabajadores también", subraya el comunicado de la organización, invitando a otros prestadores de servicios a sumarse a la jornada de protesta de este viernes.

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