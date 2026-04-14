Inicio Nacional Declaran Constitucionalidad del Plan B de la Reforma Electoral; Es Enviado a la Presidenta

Declaran Constitucionalidad del Plan B de la Reforma Electoral; Es Enviado a la Presidenta

|

N+

-

El pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B. Fueron 19 congresos de diversas estados los que dieron su voto a favor

Declaran Constitucionalidad del Plan B de Reforma Electoral; Es Enviado a la Presidenta para su Promulgación

El pleno del Senado hizo la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B.. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

El pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B.

Establece: 

Cada municipio tendrá un límite de 15 regidores y un síndico.

  • Los congresos locales reducirán su presupuesto en un .70% respecto de sus presupuestos de egresos.
  • El Senado de la República sufrirá un recorte del 15% que será aplicado gradualmente. 

El presupuesto del Senado debe reducirse de manera progresiva durante cuatro años para disminuir 15% en términos reales.

  • Se eliminan los bonos extraordinarios y seguros de gastos médicos y de vida para personal del INE.

No podrán tener con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas, entre otras prestaciones que no están previstas por la ley.

  • Ningún consejero ni colaborador del INE podrá ganar más que la Presidenta de la Republica.

Personas consejeras, magistradas, secretarias de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas, técnicas u homólogas del INE no pueden tener un salario mayor al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Fueron 19  congresos de diversas entidades federativas los que dieron su voto a favor.

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz de Ignacio de la Llave
  • Yucatán
  • Ciudad de México

Fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.

Video: Cámara de Senadores Declara Validez del Plan B de la Reforma Electoral

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ

Legislativo
Inicio Nacional Declaran constitucionalidad del plan b de reforma electoral es enviado a la presidenta para su promulgacion