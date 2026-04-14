Declaran Constitucionalidad del Plan B de Reforma Electoral; Es Enviado a la Presidenta para su Promulgación

Declaran Constitucionalidad del Plan B de la Reforma Electoral; Es Enviado a la Presidenta
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El pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B. Fueron 19 congresos de diversas estados los que dieron su voto a favor
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El pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B.
Establece:
Cada municipio tendrá un límite de 15 regidores y un síndico.
- Los congresos locales reducirán su presupuesto en un .70% respecto de sus presupuestos de egresos.
- El Senado de la República sufrirá un recorte del 15% que será aplicado gradualmente.
El presupuesto del Senado debe reducirse de manera progresiva durante cuatro años para disminuir 15% en términos reales.
- Se eliminan los bonos extraordinarios y seguros de gastos médicos y de vida para personal del INE.
No podrán tener con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas, entre otras prestaciones que no están previstas por la ley.
- Ningún consejero ni colaborador del INE podrá ganar más que la Presidenta de la Republica.
Personas consejeras, magistradas, secretarias de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas, técnicas u homólogas del INE no pueden tener un salario mayor al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Fueron 19 congresos de diversas entidades federativas los que dieron su voto a favor.
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz de Ignacio de la Llave
- Yucatán
- Ciudad de México
Fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
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Con información de N+
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