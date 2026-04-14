Declaran Constitucionalidad del Plan B de Reforma Electoral; Es Enviado a la Presidenta para su Promulgación

El pleno del Senado de la República hizo la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B.

Establece:

Cada municipio tendrá un límite de 15 regidores y un síndico.

Los congresos locales reducirán su presupuesto en un .70% respecto de sus presupuestos de egresos.

su en un respecto de sus presupuestos de egresos. El Senado de la República sufrirá un recorte del 15% que será aplicado gradualmente.

El presupuesto del Senado debe reducirse de manera progresiva durante cuatro años para disminuir 15% en términos reales.

Se eliminan los bonos extraordinarios y seguros de gastos médicos y de vida para personal del INE.

No podrán tener con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida, pensiones privadas, entre otras prestaciones que no están previstas por la ley.

Ningún consejero ni colaborador del INE podrá ganar más que la Presidenta de la Republica.

Personas consejeras, magistradas, secretarias de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas, técnicas u homólogas del INE no pueden tener un salario mayor al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Fueron 19 congresos de diversas entidades federativas los que dieron su voto a favor.

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Ciudad de México

Fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.

Video: Cámara de Senadores Declara Validez del Plan B de la Reforma Electoral

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Con información de N+

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