Denuncian Incursión Armada en Casa de Familiar de LeBarón; Fiscalía Despliega Operativo

El activista Julián LeBaron denunció que un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de su hermano en la comunidad de Alamillo, en el estado de Chihuahua, lo que calificó como una muestra del deterioro de la seguridad en la región.

A través de un mensaje en redes, LeBaron afirmó que las amenazas que había recibido previamente “dejaron de ser palabras”, luego de que al menos 12 sicarios ingresaran al domicilio de su hermano portando armas de fuego. Señaló que el allanamiento ocurrió “con total impunidad, como si no hubiera ley, como si no hubiera Estado”, lo que evidencia, dijo, la falta de control de las autoridades frente al crimen organizado.

El activista destacó que, pese a la gravedad del hecho, no se registraron víctimas, lo que atribuyó a una circunstancia fortuita. Sin embargo, advirtió que este tipo de hechos no son aislados, sino parte de una problemática extendida que afecta a miles de familias en Chihuahua.

LeBaron sostuvo que cuando grupos criminales actúan de esta manera, no solo buscan intimidar a una persona, sino enviar un mensaje generalizado a la población: que el control del destino de los ciudadanos está en manos de delincuentes. “Y ahí es donde perdemos la libertad”, expresó.

Asimismo, criticó que el gobierno no esté garantizando la seguridad de los ciudadanos, como es su obligación, y alertó que la violencia continúa en aumento. En ese sentido, exigió resultados concretos a las autoridades, incluyendo la detención de los responsables y la recuperación del control territorial.

Reiteró que no cederán ante la violencia. “No nos van a doblar. No vamos a aceptar vivir con miedo. No vamos a quedarnos callados”, concluyó.

Sin rastro de personas armadas tras denuncia

La Fiscalía de Chihuahua informó que, tras la denuncia, se desplegó un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para verificar la situación en la zona señalada. Durante los recorridos realizados por las autoridades, no se localizó a ninguna persona armada.

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