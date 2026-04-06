Detienen a Remigio ’N’ en Quintana Roo: ‘Milo’ Era Parte de la Mafia Cubano–Americana
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Autoridades federales confirmaron la detención en Quintana Roo de Remigio 'N', un objetivo prioritario, con orden de extradición a Estados Unidos
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El Gabinete de Seguridad federal informó hoy 6 de abril de 2026 de la detención de Remigio Valdez Lao, alias Milo, coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano–Americana.
De acuerdo con las autoridades de México, Remigio 'N' es un objetivo prioritario y cuenta con orden de extradición a Estados Unidos de América (EUA).
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