Dan 58 Años de Cárcel a Pareja Sentimental de la Hermana de Xóchitl Gálvez por Secuestro

El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México con sede en Toluca decretó una condena de 58 años de prisión en contra de Leonardo "N", "El Tolmex", pareja sentimental de Jaqueline Malinali "N", hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, a través de un comunicado, que también obtuvo la sentencia en contra de otras tres personas. Estas fueron condenadas por su responsabilidad en los ilícitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En días recientes, tras una serie de procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó las pruebas suficientes para que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México con sede en Toluca, decretara fallo condenatorio.

Leonardo “N” y José “N”, fueron sentenciados a 58 y 57 años de prisión, respectivamente, por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de multa de 256 mil 998 pesos y 254 mil 44 pesos, en el orden mencionado.

Asimismo, Ricardo “N” y Alejandro “N”, fueron condenados a 54 años de cárcel por los dos primeros delitos referidos, y multa de 251 mil 90 pesos. Los cuatro cumplen su sentencia en diferentes centros penitenciarios.

En 2012, señala la institución, Leonardo "N", José "N", Ricardo "N" y Alejandro "N", fueron detenidos en el Estado de México, y puestos a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "Altiplano".

Los ahora sentenciados fueron identificados como miembros de un grupo criminal dedicado al secuestro en la Ciudad de México y la entidad mexiquense.

Jaqueline Malinali "N" ya había sido sentenciada, por estos mismos hechos, a 89 años de prisión.

